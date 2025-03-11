جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام القديم "علمي رياضيات"

كتب- أحمد الجندي:

اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظام القديم الدور الأول 2025 والتي تبدأ يوم الأحد 15 يونيو وحتي يوم الخميس 10 يوليو.

وأوضحت الوزارة، أن جداول امتحانات الثانوية العامة للنظام القديم "علمي رياضيات" هي:

يوم الأحد 15 يونيو: امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الثلاثاء 17 يونيو: امتحان مادتي الاقتصاد والأحياء.

يوم الأحد 22 يونيو: امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الخميس 26 يونيو: امتحان مادة الفيزياء.

يوم الأحد 29 يونيو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي.

يوم الثلاثاء 1 يوليو: امتحان مادة الرياضيات البحتة.

يوم الخميس 3 يوليو: امتحان مادة الكيمياء .

يوم الأحد 6 يوليو: امتحان مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية).

يوم الثلاثاء 8 يوليو: امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا"

يوم الخميس 10 يوليو: امتحان مادة الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا).

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