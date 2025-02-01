غدًا.. فتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل إلكترونيًا بتعليم الجيزة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن فتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل الابتدائية والإعدادية والثانوية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024/2025، وذلك اعتبارًا من غدٍ الأحد 2 فبراير ولمدة 15 يومًا، وفقًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ الجيزة، وتعليمات سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وأكدت المديرية، على أن التقديم على التظلمات سيكون إلكترونيًا، حيث يتوجب على ولي الأمر تسجيل المواد المطلوب التظلم عليها، وسداد الرسوم المقررة طبقًا للنشرة الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم، وذلك من خلال الإدارة التعليمية التابعة للمدرسة مع استلام إيصال الدفع.

قيمة رسوم التظلمات:

• من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي: 20 جنيهًا.

• الصف الثالث الإعدادي: 35 جنيهًا.

• الصف الأول والثاني الثانوي: 40 جنيهًا.

وأوضحت المديرية أنه في حالة قبول التظلم وثبوت أحقية الطالب في زيادة الدرجات، يحق له استرداد الرسوم التي دفعها نظير التظلم.

يمكن لأولياء الأمور تسجيل المواد ومعرفة موعد الاطلاع ونتيجة التظلم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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