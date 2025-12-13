بدأت المديريات التعليمية والإدارات والمدارس في تجهيز أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، استعدادًا لانطلاق امتحانات نصف العام الدراسي، المقرر إجراؤها في يناير المقبل.

أكدت المديريات التعليمية على ضرورة أن تعكس أسئلة الامتحانات المستويات المعرفية المختلفة للطلاب، بحيث تشمل جميع أجزاء المنهج الدراسي، مع مراعاة التدرج في مستوى الصعوبة لضمان تقييم عادل لجميع الطلاب.

مواعيد امتحانات نصف العام

تنطلق امتحانات صفوف النقل اعتبارًا من 10 يناير وتستمر حتى 15 يناير، بينما تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي لنصف العام في الفترة من 17 وحتى 22 يناير 2026، وفق الجدول الزمني المعتمد لضمان انتظام العملية الامتحانية.

