أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة عن بدء استقبال طلبات الترشح لشغل مهام رئيس لجنة ومراقب أول بامتحانات الثانوية العامة 2026، وذلك عبر رابط التقديم الإلكتروني التالي: اضغط هنا

https://thanwya-teach.emis.gov.eg/

كما كشفت الوزارة عن فتح باب التقديم لشغل وظائف رئيس لجنة ووكيل لجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة للعام نفسه، وذلك من خلال الرابط ذاته المخصص للتسجيل الإلكتروني.

الموانع العامة للترشح

نشرت وزارة التربية والتعليم قائمة بالضوابط التي تمنع الترشح للعمل في امتحانات الثانوية العامة 2026، وجاءت على النحو التالي:



- القرارات الوزارية المنظمة: عدم قبول أي شخص صدر بحقه قرار حرمان من أعمال الامتحانات وفق اللوائح والقرارات الوزارية المعمول بها.

- الإحالة للتحقيق أو المحاكمة: استبعاد كل من تمت إحالته إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية في قضايا تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس النزاهة والشرف.

شرط الانتماء للوزارة: ألا يكون المتقدم من خارج العاملين بوزارة التربية والتعليم، حيث يقتصر الترشح على العاملين التابعين لها فقط.

صلة القرابة: ألا يكون للمرشح أقارب من الطلاب المتقدمين للامتحان حتى الدرجة الرابعة داخل اللجنة المتقدم للعمل بها، وألا يكون له أقارب حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية بالكامل.



اقرأ أيضاً:

بعد إجراء تحديثات جديدة.. التعليم تتيح تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية





"تيودور بلهارس" يناقش آثار تغير المناخ على الصحة البيئية







التعليم تُخاطب المديريات لتنفيذ تدريب إلكتروني لـ"أولى وثانية ثانوي" - مستند



