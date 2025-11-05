أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اليوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025 هو آخر يوم لتقديم الطلبات لشغل وظائف المدارس المصرية الألمانية، وذلك ضمن خطة الوزارة للتوسع في المدارس الدولية المتميزة بالشراكة مع مؤسسات تعليمية أجنبية.

الوظائف المتاحة للعام الدراسي الجديد

أوضحت الوزارة أن فرص التوظيف متاحة لعدد من التخصصات تشمل:

مديري مدارس

معلمي رياض أطفال

معلمي مساعدين لرياض الأطفال.

ويأتي فتح باب التقديم في إطار مبادرة "100 مدرسة مصرية ألمانية"، التي تُنفذ بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والسفارة الألمانية بالقاهرة ومعهد جوته والإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج، بهدف نقل التجربة التعليمية الألمانية الناجحة إلى المدارس المصرية.

الوظائف المطلوبة

حددت وزارة التعليم الوظائف التي يمكن التقديم إليها على النحو التالي:

مدير مدرسة.

معلم لغة ألمانية لرياض الأطفال.

مساعد معلم لغة ألمانية لرياض الأطفال.

معلم لغة عربية لرياض الأطفال.

معلم تربية رياضية لرياض الأطفال.

معلم تربية موسيقية لرياض الأطفال.

أخصائي اجتماعي لرياض الأطفال.

الشروط العامة والمؤهلات المطلوبة

أعلنت الوزارة أن الحد الأدنى للمؤهل هو الحصول على درجة جامعية في التربية أو العلوم التربوية أو أي مجال ذي صلة، إلى جانب مجموعة من الشروط الأساسية، من بينها:

إتقان اللغة الألمانية بمستوى لا يقل عن A2 أو B1/B2 وفقًا للإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات، حسب طبيعة الوظيفة.

القدرة على العمل بروح الفريق والتحلي بالمرونة والتفكير النقدي واحترام الآخر.

الإلمام بالفروق الثقافية والاستعداد للعمل في بيئة تعليمية متعددة الثقافات.

الخبرة في التواصل مع أولياء الأمور ومتابعة احتياجات الطلاب.

الاستعداد للمشاركة في برامج التدريب والتطوير المهني التي توفرها الوزارة أو الشركاء الألمان.

