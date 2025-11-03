1000 جنيه للمعلمين.. بدء صرف حافز التدريس الجديد خلال نوفمبر

كتب- أحمد الجندي:

تبدأ وزارة التربية والتعليم، خلال نوفمبر الجاري، في صرف حافز تدريس بقيمة 1000 جنيه شهريًا لكل معلم، تنفيذًا لما أعلنه الوزير محمد عبد اللطيف.

وأوضحت الوزارة، أن القرار يأتي تحفيزًا للمعلمين على مواصلة العطاء، مشيرة إلى أن هذا الحافز الجديد يختلف عن حافز التطوير الذي يُصرف منذ عدة سنوات لمعلمي المنظومة التعليمية الجديدة، والذي يبلغ نحو 800 جنيه شهريًا ويشمل حاليًا المعلمين حتى الصف الثاني الإعدادي.

تفاصيل حافز التدريس الجديد

أكدت الوزارة، أن مبلغ الألف جنيه بمثابة "حافز تدريس شهريًا للمعلمين"، وسيُصرف من نوفمبر الجاري وحتى نهاية العام الدراسي في يونيو المقبل، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات لدعم المعلمين اقتصاديًا، تقديرًا لدورهم المحوري في تطوير التعليم والارتقاء بمستوى الطلاب.

وأشارت الوزارة، إلى أن الحافز سيُمنح لكل المعلمين القائمين فعليًا على العملية التعليمية، سواء ممن يُدرّسون المواد الأساسية أو غير الأساسية، مؤكدة أن الجميع ممن يشاركون في التدريس داخل المدارس سيستفيدون من الحافز دون استثناء.

