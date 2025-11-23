بعد شكاوى بـ"التحرش".. استبعاد معلم بمدرسة الأورمان

تقدّم عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة الأورمان الإعدادية التابعة لإدارة الدقي التعليمية بشكاوى تتهم أحد معلمي مادة الدراسات الاجتماعية بالتحرش بعدد من الطالبات، إلى جانب الاعتداء اللفظي على الطلاب بالسب والقذف.

وقال أولياء الأمور في شكواهم إلى مديرية التعليم بالجيزة، إن "المعلم ارتكب تصرفات غير لائقة مع الطالبات، إضافة إلى استخدامه ألفاظًا مسيئة تجاه الطلاب".

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر قرارًا باستبعاد معلم مادة الدراسات الاجتماعية بالمدرسة، بناءً على الشكاوى المقدمة.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن القرار متخذ منذ أيام، واستبعاد المعلم جاء لحين الانتهاء من التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

