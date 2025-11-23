إعلان

بعد شكاوى بـ"التحرش".. استبعاد معلم بمدرسة الأورمان

كتب : أحمد الجندي

04:40 م 23/11/2025

وزارة التربية والتعليم

تقدّم عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة الأورمان الإعدادية التابعة لإدارة الدقي التعليمية بشكاوى تتهم أحد معلمي مادة الدراسات الاجتماعية بالتحرش بعدد من الطالبات، إلى جانب الاعتداء اللفظي على الطلاب بالسب والقذف.

وقال أولياء الأمور في شكواهم إلى مديرية التعليم بالجيزة، إن "المعلم ارتكب تصرفات غير لائقة مع الطالبات، إضافة إلى استخدامه ألفاظًا مسيئة تجاه الطلاب".

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر قرارًا باستبعاد معلم مادة الدراسات الاجتماعية بالمدرسة، بناءً على الشكاوى المقدمة.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن القرار متخذ منذ أيام، واستبعاد المعلم جاء لحين الانتهاء من التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

وزارة التربية والتعليم مدرسة الأورمان طلاب مدرسة الأورمان

