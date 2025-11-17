كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية، باستمرار تكليف 350 من المعلمين الحاصلين على دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي للقيام بأعمال وظيفة مدير مدرسة، في ذات مدارسهم حسب الكتاب الدوري المنظم لذلك، استمرارا للإجراء التنفيذي القائم؛ وذلك لحين صدور الكتاب الدوري الخاص بالتجديد لهم للعام الثالث، أو موافاة المديريات بأية إجراءات تنظيمية أخرى بذات الصلة.



وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراء يأتى في إطار تنفيذ التوجهات العامة للدولة المصرية، وإيمانًا بالدور المحوري للكوادر التعليمية المتميزة في بناء منظومة تعليمية حديثة، وحرصاً على تحقيق استدامة جهود التنمية فيما يخص إعداد القيادات التربوية المؤهلة، موضحة أنه في ضوء ما ورد بالكتاب الدوري رقم 38 الصادر بتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۱۵، بشأن تكليف 350 من المعلمين الحاصلين على دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي للقيام بأعمال وظيفة مدير مدرسة لمدة عام، وما ورد بالكتاب الدوري رقم (۷) الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٤، بشأن تجديد تكليف المعلمين الشاغلين لوظيفة مدير مدرسة)، والحاصلين على الدبلومة سالفة الذكر، للقيام بأعمال ذات الوظيفة لمدة عام، ونظراً لقرب انتهاء فترة تكليف مديري المدارس بموجب الكتب الدورية المشار إليها بعاليه، وحرصا على الاستقرار المؤسسي للعملية التعليمية بما يضمن عدم إحداث فراغ إداري أو ارتباك في سير العمل يستمروا فى مدارسهم وتكليفهم.