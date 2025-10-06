أعلنت الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الضوابط والإجراءات الخاصة بتنفيذ برنامج تدريب الدفعة الخامسة من المعلمين المرشحين للتعيين ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم، وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة الكوادر التربوية الجديدة.

موعد التدريب وأماكن انعقاده

وجّهت الإدارة العامة المديريات التعليمية في مختلف المحافظات إلى البدء في تنفيذ البرنامج التدريبي للمعلمين الجدد خلال الفترة من الاثنين 6 أكتوبر وحتى الأربعاء 8 أكتوبر الجاري، على أن يستمر التدريب لمدة ثلاثة أيام متتالية، يومان للتأهيل التربوي ويوم مخصص للأنشطة الرياضية.

وأوضحت الوزارة أن التدريب سيُعقد داخل قاعات التدريب التابعة للإدارات التعليمية، بحيث يتم توزيع المتدربين وفقًا لمقارّ إقامتهم، مع التأكيد على إعلان أسماء المعلمين المستهدفين والذين وردت أسماؤهم من الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية بمقار التدريب المحددة بكل إدارة.

استلام الشهادات المؤمنة للدفعة الرابعة

وفي سياق متصل، أصدرت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية بشأن المعلمين المعينين في الدفعة الرابعة من المسابقة.

وأكد الخطاب على ضرورة تسليم الشهادات المؤمنة الخاصة بالدفعة الرابعة إلى المديريات التعليمية، تمهيدًا لاستكمال مسوغات التعيين، مشيرة إلى أن عملية التسليم ستبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر 2025.

تهنئة وتأكيد على الدور التربوي

كما تقدّمت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بخالص التهاني إلى معلمي الدفعة الرابعة، متمنية لهم التوفيق والنجاح في مهامهم التربوية الجديدة، مؤكدة على أهمية أن يكونوا قدوة في سلوكهم ورسالتهم التعليمية السامية، وأن يسهموا بفاعلية في الارتقاء بجودة العملية التعليمية داخل المدارس.

اقرأ أيضاَ:

أكاديمية المعلمين تمد فترة تدريبات الترقي وإعادة التعيين حتى ديسمبر المقبل- مستند

التعليم العالي: فتح باب القبول الاستثنائي لطلاب دفعة 2023 بالمعاهد الخاصة

مشهد أبوي.. وزير التعليم يصافح طفلاً بزي عسكري أثناء جولته بالاسكندرية