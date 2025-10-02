أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية في مختلف المحافظات، في إطار جهودها لتطوير مهارات الطلاب وتعزيز جودة التعليم في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي.

وأكدت الوزارة أن جميع الطلاب بالمدارس الحكومية، والرسمية للغات، والرسمية للغات المتميزة، والمدارس الخاصة، مستهدفون لاستخدام المنصة التعليمية المخصصة لتدريس المادة، ضمن خطة الوزارة لتعميم التعليم الرقمي ورفع مستوى التحصيل الدراسي.

توفير الإمكانات اللازمة

شددت الوزارة على ضرورة التزام المدارس بتوفير الاحتياجات الأساسية للطلاب والمعلمين لضمان الاستفادة الكاملة من المنصة التعليمية، بما يشمل الأجهزة والمعدات والوسائل التكنولوجية المطلوبة، لضمان تنفيذ الخطة التعليمية دون أي معوقات.

دعم فني من مركز التطوير التكنولوجي

كلفت الوزارة مدير مركز التطوير التكنولوجي وجميع العاملين بالإدارات والمدارس، بما في ذلك المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، من أخصائيي تطوير التكنولوجيا، بتقديم الدعم الفني الكامل ومساعدة الطلاب والمعلمين على الدخول إلى المنصة الإلكترونية دون مشاكل تقنية، بما يضمن سلاسة العملية التعليمية وتحقيق أهدافها.

متابعة موجهي مادة الحاسب الآلي

كما تم تكليف موجهي عموم وموجهي أوائل مادة الحاسب الآلي بتقديم الدعم المستمر للمعلمين من خلال عقد دورات تدريبية متواصلة، ومتابعة الطلاب وتقديم الإرشادات اللازمة لهم، بما يسهم في تعزيز مهاراتهم وتحقيق أقصى استفادة من محتوى مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي.

