بعد قرار زيادة أيام الدراسة العام القادم.. تباين آراء أولياء الأمور بين الغضب والتأييد

كتب- أحمد الجندي:

أثار قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بزيادة عدد أيام الدراسة اعتبارًا من العام الدراسي القادم جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانقسمت الآراء بين من يرى أن القرار سيزيد الأعباء المادية والنفسية على الطلاب، وبين من يعتقد أن زيادة أيام الدراسة ستعزز من التزام الطلاب وتحسين مستواهم التعليمي.

انتقدت عبير عبد المنعم القرار، قائلة: عشان المناهج الرائعة اللي موجودة ولا ليه؟ كده كده المدارس الحكومية نص المدرسين فيها مش بيشرحوا حاجة أصلاً".

فيما عبرت مؤمنة القرفاني، عن دعمها للقرار بقولها: "والله أحسن وزير تعليم، والله ظبط الدنيا بدل ما كنا ضايعين".

أما المعتصم بالله، أشار إلى أهمية تخفيف المناهج قائلًا: "الأهم تخفيف المناهج، مش معقول تلميذ رابعة ابتدائي عنده 200 درس في الترم الأول".

وأعلن أيمن الزهيري، تأييده للقرار قائلًا: "أؤيد هذا القرار وبشدة".

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