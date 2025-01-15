وزير التعليم: نظام "البكالوريا" يتيح لكل طالب تحديد موعد اختباراته

كتب- أحمد الجندي:

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مسمى “البكالوريا المصرية” لا يزال غير نهائي، مشيرًا إلى أنه الأكثر شهرة حاليًا في إطار النقاشات الجارية حول النظام التعليمي الجديد.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح “البكالوريا المصرية”، بمشاركة عدد من الصحفيين المتخصصين في الشأن التعليمي.

وأوضح الوزير أن النظام الجديد يمنح الطلاب حرية تحديد موعد أداء امتحانات البكالوريا وفقًا للفرص الامتحانية المتاحة خلال الصفين الثاني والثالث الثانوي، مع التأكيد على أن امتحانات مواد الصف الثاني يمكن أداؤها في الصف الثالث، ولكن لا يمكن العكس.

وأضاف عبد اللطيف أن اللغة الأجنبية الأولى للطلاب في الصف الثاني الثانوي ستبقى اللغة التي درسوها طوال فترة تعليمهم، سواء كانت الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية.

و أشار" عبد اللطيف" إلى أنه سيتم تصميم مناهج جديدة تمامًا لبعض المواد المستحدثة، مثل المحاسبة وإدارة الأعمال والبرمجة، لتتماشى مع متطلبات سوق العمل وتطورات العصر.

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