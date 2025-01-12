امتحانات نصف العام.. أولياء أمور: تفاوت صعوبة نماذج الاختبار ظلم للطلاب

كتب- أحمد الجندي:

أعرب أولياء أمور عن استيائهم من مشكلات تتعلق بتكافؤ الفرص ومستوى صعوبة الامتحانات خلال امتحانات نصف العام الدراسي 2025، إلى جانب أخطاء في صياغة الأسئلة وطريقة تنفيذ الاختبارات؛ مما أثار حالة من القلق بين الطلاب وأُسرهم.

وقالت منى أبو غالي، مؤسس ائتلاف "تحيا مصر بالتعليم"، إن تكرار عدم تكافؤ الفرص بين الطلاب يمثل أزمة حقيقية؛ حيث إن النماذج الامتحانية تختلف في درجة صعوبتها، مما يجعل الفرص غير متساوية بين الطلاب.

وأضافت أبو غالي، في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، أن هناك أخطاء في صياغة الأسئلة نفسها، وبعض المدارس قامت بالتصحيح، بينما لم تفعل أخرى، متسائلةً: مَن المسؤول عن هذا التفاوت؟ لقد طالبنا منذ فترة طويلة بضمان تكافؤ الفرص بين النماذج الامتحانية.

وأشارت مؤسس ائتلاف "تحيا مصر بالتعليم" إلى مشكلة أخرى تتعلق بطلاب الصفوف الصغيرة في القراءة، موضحةً أن الطلاب يُطلب منهم قراءة القطعة مرة واحدة فقط وبسرعة؛ مما يجعل الأطفال غير قادرين على استيعاب النص أو الإجابة بشكل صحيح، حيث لا يُسمح لهم بإعادة القراءة.

وجاءت آراء أولياء الأمور على جروب "حوار مجتمعي في التعليم"؛ كالتالي:

قالت هايدي إبراهيم: "لليوم الثاني، هناك نماذج شديدة الصعوبة، وأخرى متوسطة، وأخرى سهلة جدًّا. اليوم ابنتي حصلت على نموذج أصعب من أمس؛ فهل نُمتحن بناءً على الحظ؟!".

وأشار أحد أولياء الأمور إلى نجاح تجربة الامتحانات الإلكترونية في محافظة الأقصر، قائلاً: "رغم وجود ثلاثة نماذج مختلفة، تمكن جميع الطلاب من دخول الامتحان الإلكتروني بسهولة، ولم تكن هناك أي أخطاء في الامتحانات".

وأضاف أحمد سنوسي، تعليقًا على التنظيم: "نفس النماذج تُستخدم، وطالب الخدمات يجلس بجانب طالب التعليم العام؛ ما يزيد من احتمالية عدم تكافؤ الفرص".

وقالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، في تصريحات لها، إن مستوى الامتحانات تنوع بين العالي والمتوسط والصعب، حيث أكد أولياء أمور أن امتحان البيولوجي للصف الثاني الثانوي بإدارة الوراق التعليمية في الجيزة جاء سهلًا وفي مستوى الطالب المتوسط.

وتابعت عبير أحمد: امتحان الرياضيات للصف الثالث الابتدائي جاء متوسط الصعوبة، كما جاء امتحان مادة العلوم بالنموذج (ب) بإدارة شرق الإسكندرية التعليمية صعبًا وفوق مستوى الطالب المتوسط، حيث قال أولياء أمور عن مستوى ونماذج الامتحانات: "الامتحان ٣ نماذج، ٢ سهل وواحد صعب، والمفروض الـ٣ صعب أو سهل، منعًا للظلم"، حسب أولياء الأمور.

وتفاعل أولياء الأمور على صفحة اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، عبر "فيسبوك"، حيث قالت ولي أمر: "يعني إيه الامتحان ثلاثة نماذج مختلفة ومتفاوت الصعوبة؛ ليه طالب يمتحن نموذج سهل وطالب نموذج صعب؟!".

وأضافت ولي أمر أخرى: "فعلاً ثانية ثانوي الامتحان نماذج؛ اتنين كويسين وواحد صعب، والله بنتي خارجة من اللجنة من العياط، ولو ما كنتش متأكدة أنها مذاكرة كنت قُلت علشان ما ذاكرتش".

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