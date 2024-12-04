" التعليم": فتح باب التسجيل لمراقبي ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا إلى المديريات التعليمية، بِشأن إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص ببيانات المرشحين للاشتراك في امتحانات الثانوية العامة 2025 كمراقبين ورؤساء لجان، وذلك بعد موافقة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار حرصها على تسجيل أكبر عدد ممكن من المرشحين، للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحان شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة وذلك حتى يمكن تكوين قاعدة بيانات للمرشحين لتيسير عملية التوزيع على المتقدمين.

وأكدت الوزارة، أنه تم فتح باب التسجيل للترشح للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة وذلك لتحديث البيانات الخاصة بهم، وسحب استمارات الترشيح لكل منهم للاشتراك في أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تحديث وتسجيل البيانات سيتم متابعته عن طريق المديريات أسوة بالعام الماضي - من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك بعد توفير (اسم مستخدم وكلمة مرور) لكل مديرية على الموقع الإلكتروني للوزارة لمتابعة التسجيل من خلال معرفة العدد المستهدف لكل إدارة تعليمية تابعة للمديرية وإعداد المسجلين منها، وحث كل من تنطبق عليه شروط الترشح على تحديث وتسجيل بياناتهم ، مؤكده على أن التسجيل لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية بل تنطبق أيضا على العاملين بالمديرية مادامت تنطبق عليهم الشروط، وذلك أسوة بالعام الماضي.

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