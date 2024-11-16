لطلاب الثانوية العامة.. 9 نصائح مهمة للحفاظ على التابلت تعرف عليها

كتب- أحمد الجندي:

يبحث عدد من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، عن كيفية الحفاظ على التابلت المدرسى، وعدم تعرضه للتلف أو الصيانة، وذلك بعد قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب الذين سيتسلمون التابلت بإعادته مرة أخرى للمدرسة كعهدة شخصية حين انتهاء المرحلة الثانوية.

ويقدم "مصراوي"، 9 نصائح مهمة للحفاظ على سلامة التابلت والتي جاءت كالتالي:-

- استخدام الشاحن الأصلي المرفق مع التابلت.

- غلق "التابلت" في وقت عدم الحاجة إليه حفاظًا على البطارية.

- لا تقم بمحاولة فتح "التابلت" أو إجراء صيانة له خارج مراكز صيانة. Samsung.

- لا تقم بتركيب شاشة حافظة Protector حتى لا تؤثر على المدى البعيد على قدرة الـ Touch.

- الغرض من التابلت تعليمي في الأساس وكل التطبيقات والإمكانيات التي تم غلقها هي للحفاظ على هذا الغرض، لذلك جرى برمجته بصورة أساسية للأغراض التعليمية وعلى بنك المعرفة المصري ومحرك البحث العلمي.

- الحفاظ على سرية الحساب الخاص بك وكلمة المرور.

- عدم ترك التابلت بالشحن على الكهرباء لفترة طويلة حتى لا يسخن الجهاز.

- حافظ على جهازك من الخدش أو الضياع أو السرقة واجعله جهاز تعليمي استفد منه لحين الانتهاء من الثانوية العامة.

- عليك بعدم القيام بتحميل أية برامج أو تطبيقات غير مخصصة للتابلت الدراسي، ومراعاة الحفاظ على استخدامه في الغرض المخصص له.

مواصفات جهاز التابلت لطلاب الثانوية العامة

- الرام 6 جيجا.

- بطارية سعة 7300 مللي أمبير.

- الكاميرا الأمامية 5 ميجا بيكسل.

- الكاميرا الخلفية 8 ميجا بيكسل.

- أسود اللون.

- مزود بقلم.

- حجم الشاشة 10.1 بوصة.

- سرعة المعالج 1.6 جيجاهيرتز، طراز Octa-core.

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