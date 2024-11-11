لطلاب الشهادة الإعدادية.. تعرف على شروط للالتحاق بمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

كتب- أحمد الجندي:

تُعد مدارس العربي للتكنولوجيا التطبيقية، من أهم النظم التعليمية الحالية حيث أنها تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وإعداد خريج قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب إلى متطلبات سوق العمل.

مميزات مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية:

- نظام إدارة مدرسية متميز.

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملى أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات مجموعة العربى.

- فرص التعيين بشركات ومصانع مجموعة العربى بعد التخرج حسب احتياجات الشركة.

- مكافأة مالية شهرية أثناء فترة التدريب العملى.

- توفير أتوبيسات مكيفة لنقل الطالب للمدرسة ولمكان التدريب.

- توفير كافة الخامات للتدريبات العملية، وكل احتياجات التدريب أثناء فترة الدراسة لزيادة المعارف والخبرات والمهارات لدى الطالب.

- غرس العادات والسلوكيات الإيجابية الحسنة وبناء الشخصية لدي الطالب.

- التطوير المستمر في المناهج لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

- يوجد فرصة لاستكمال الدراسة بالجامعات التكنولوجية للطلاب المتميزين.

شروط التقديم لمدارس العربى للتكنولوجيا التطبيقية:

وبحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لمدارس العربي للتكنولوجيا التطبيقية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" فإن الشروط كالتالي:

-أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية.

- ألا يقل مجموعه عن 240 درجة.

- يتاح للبنين من إدارة قويسنا وشبين الكوم التعليمية بالمنوفية وإدارة بنها التعليمية بالقليوبية (فقط).

- ألا يزيد سن المتقدم عن 16 عام.

- لا تقبل التحويل من المدارس الأخرى.

شروط القبول بمدارس العربي للتكنولوجيا التطبيقية:

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التى تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع الشريك الصناعى.

- اجتياز اختبارات القبول بنسبة لا تقل عن 50% فى كل مادة على حدة.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- اجتياز الاختبارات الطبية وكشف عدم التدخين.