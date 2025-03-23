جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهريّة 2025

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

اعتمد الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهريّة،

جداول امتحانات الثانوية الأزهريّة ٢٠٢٥.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات نهاية العام في ال٢٤ من أبريل المقبل بجميع المناطق الأزهريّة على مستوى الجمهورية.

وبموجب الخريطة، تعقد امتحانات نهاية العام الدراسي للمراحل التعليمية المختلفة بالمعاهد الأزهرية، على النحو التالي:

أولا - امتحانات النقل الابتدائي:

- الفصل الدراسي الثاني - الثلاثاء 22 - 4 - 2025

- الدور الثاني - الأحد - 20 - 7 - 2025

ثانيا- امتحانات النقل الإعدادي:

- الفصل الدراسي الثاني - الثلاثاء 22 - 4 - 2025

- الدور الثاني - الأحد - 20 - 7 - 2025

ثالثا- امتحانات النقل الثانوي:

- الفصل الدراسي الثاني - 29 - 4- 2025.

- الدور الثاني - 20-7-2025.

رابعا- امتحانات الشهادات:

أولا - الشهادتين الابتدائية والإعدادية:

الفصل الدراسي الثاني - الاثنين - 12- 5 - 2025.

الدور الثاني - الاثنين 4-8-2025.

ثانيا- الشهادات "الثانوية - العلوم الإسلامية - إعدادية وثانوية البعوث"

الدور الأول - الثلاثاء - 27 - 5 - 2025.

الدور الثاني - الثلاثاء - 19 - 8 - 2025.

وجاءت الجداول على النحو التالي:

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