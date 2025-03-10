وكيل الأزهر لمصراوي: ندرس تطبيق نظام "البكالوريا" على الثانوية الأزهرية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، عن مدى إمكانية تطبيق نظام البكالوريا على الشهادة الثانوية الأزهرية بدءا من العام المقبل، أسوة بما أقرته وزارة التربية والتعليم على طلاب الثانوية العامة.

وقال الضويني في حوار لمصراوي، ينشر لاحقا: "الأزهر لا يتعجل في تنفيذ مثل الأمور، فمصلحة الطلاب هي في المقام الأول دائما، وتطبيق نظام البكالوريا على الثانوية الأزهرية حتى الآن لا يزال قيد الدراسة، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية بصفته هو عضو دائم في المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ويتابع الأمر معهم أولا بأول".

وتابع الدكتور محمد الضويني:"الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر يحرص دائما على وجود تعليم قوي وآمن ومتميز، وأن يكون الطالب الأزهري كغيره في التربية والتعليم من حيث المناهج والامتحانات والتأهيل لسوق العمل".

وأوضح وكيل الأزهر:" بمجرد انتهاء الدراسة الخاصة بمدى إمكانية تطبيق نظام البكالوريا على الثانوية الأزهرية سيتم عرض الأمر على فضيلة الإمام الأكبر".

ويعتمد نظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة، المقرر تطبيقه العام الدراسى المقبل على أن يدرس الطالب في الصف الأول الثانوي 7 مواد أساسية، وهى التربية الدينية واللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق والتاريخ المصرى، بجانب اللغة الأجنبية الثانية و البرمجة وعلوم الحاسب كمادتين خارج المجموع.

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