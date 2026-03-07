ملتقى أزهري يوضح فضل وأعمال العشر الأواخر من رمضان

نظّم الأزهر الشريف ندوة توعوية بالجامع الأزهر ضمن فعاليات «ملتقى الأزهر بلغة الإشارة»، تناولت فضل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، تلك الليالي التي جعلها الله موسمًا لمضاعفة الأجور ورفع الدرجات وعتق الرقاب من النار.

وقدمت الدكتورة منى عاشور، الواعظة بمجمع البحوث الإسلامية، محاضرة بعنوان «العشر الأواخر.. فرصة لا تعوض» بلغة الإشارة، أكدت خلالها أن هذه الليالي هي خلاصة رمضان، وفيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، مشيرة إلى حرص النبي ﷺ على إحيائها بالعبادة والاجتهاد.

ودعت الدكتورة «عاشور» إلى الإكثار من الدعاء والعمل الصالح في هذه الليالي، مستشهدة بدعاء ليلة القدر: «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عني»، كما وجهت رسالة للنساء بعدم الانشغال بأمور يمكن تأجيلها مثل تجهيزات العيد، ورسالة للشباب بعدم إضاعة هذه الليالي في اللهو والسهر بعيدًا عن روح رمضان.

كما دعت الرجال القادرين إلى إحياء سنة الاعتكاف في المساجد اقتداءً بالنبي ﷺ، مؤكدة أن الاعتكاف فرصة عظيمة للانقطاع إلى الله ومراجعة النفس.

وشهد اللقاء تفاعلًا من الحضور من الصم، حيث طُرحت عدة أسئلة حول صلاة التهجد في البيت، وقراءة الأصم خلف الإمام، وحكم اعتكاف المرأة، وما يمكن أن تفعله الحائض في العشر الأواخر من رمضان.

ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبتوجيهات فضيلة أ.د/ محمد الضويني وكيل الأزهر، وإشراف أ.د/ عبد المنعم فؤاد المشرف العام على أروقة الأزهر، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، على نشر الوعي الديني وترسيخ القيم الإيمانية وضمان وصول رسالة الأزهر الوسطية إلى جميع فئات المجتمع بلغة يفهمونها ويشعرون بها.