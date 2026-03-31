هل زيارة الأضرحة والتبرك بها حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب : علي شبل

09:44 م 31/03/2026

الشيخ عويضة عثمان

تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من شاب من محافظة المنيا، حول حكم زيارة الأضرحة والتبرك بها، ليوضح الرأي الشرعي في تلك المسألة.
وفي رده، أكد أمين الفتوى أن زيارة قبور أهل البيت ومحبة الصالحين أمر مستحب شرعًا، ولا خلاف فيه، طالما أن الدعاء يكون لله سبحانه وتعالى وليس للميت نفسه، أن الخلط بين محبة الصالحين واعتقاد أن القبر هو المعطي مباشرة يؤدي أحيانًا إلى فهم خاطئ، لكنه ليس سببًا لتحريم الزيارة أو التبرك بها.

وأوضح عثمان، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات في حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس اليوم الثلاثاء، أن زيارة الأضرحة يجب أن تكون بهدف الاستزادة من البركة وطلب الخير من الله، وأن القلب موجه لله وحده عند الدعاء، فلا يجوز اعتقاد أن القبر ذاته يعطي النفع.

وأكد الشيخ عويضة عثمان، أن علماء السلف مثل الإمام الخطيب البغدادي والإمام الذهبي كانوا يرون في التبرك الصالح أمرًا محمودًا، حيث كانوا يزورون قبور الصالحين حبًا لهم وطلبًا للبركة من الله، دون أي شريك معه في الدعاء أو التوفيق.

وأضاف أن هذا النهج يوضح التوازن الشرعي في التعامل مع هذه الأمور، بعيدًا عن الإفراط أو التفريط أو الانحراف في الحكم.

وأشار الشيخ عويضة عثمان إلى أن ما يحدث أحيانًا من تشدد بعض الناس في نقد زيارة الأضرحة أو محبة أهل البيت يؤدي إلى خروج بعض الأفراد عن المنهج الصحيح، حيث يُحسب هذا الخلط على الدين بشكل غير عادل.

وختم أمين الفتوى، مؤكدًا أن جميع الفضائل والنفع في هذه الزيارات مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، وأن التبرك بالأضرحة إنما يكون لإحياء محبة الصالحين والاقتداء بهم، وأن رضا الله مرتبط برضا الوالدين والصالحين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمنهج الوسطي لأهل السنة في كل الأمور الدينية.

