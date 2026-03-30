داعية تحذر من استغلال السوشيال ميديا في كشف أسرار الناس والتشهير بهم

داعية إسلامية حملات التشويه على السوشيال ميديا يمثل انتهاكًا صريحًا للقيم الدينية والإنسانية

حذرت الداعية الإسلامية الدكتورة نيفين مختار، من خطورة ما وصفته بتحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصة لكشف أسرار الناس وتتبع أخطائهم، مؤكدة أن ما يحدث يمثل انتهاكًا صريحًا للقيم الدينية والإنسانية.

وأوضحت مختار، خلال استضافتها في برنامج" أنا وهو وهي"، المذاع على قناة" صدى البلد": أن البعض بات يتعمد نشر مقاطع وصور لأشخاص بهدف التشهير بهم، حتى لو كانت الوقائع حقيقية، مشيرة إلى أن هذا السلوك يدخل ضمن "تتبع العورات" الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضافت أن بعض صناع المحتوى يسعون وراء تحقيق مشاهدات وتفاعل أكبر من خلال نشر الفضائح، دون إدراك حجم الأذى الذي يتسببون فيه، مؤكدة أن هذا النوع من المحتوى يحقق انتشارًا سريعًا لكنه يحمل أضرارًا أخلاقية ونفسية جسيمة.

وأشارت إلى أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ساهم في تعقيد الأزمة، من خلال تركيب صور ومقاطع مفبركة، ما يزيد من انتشار الشائعات ويصعب التمييز بين الحقيقي والمزيف.

وكشفت نيفين مختار عن تعرضها شخصيًا لحملات من الشائعات، مؤكدة وجود صفحات مزيفة تحمل اسمها وتنشر معلومات غير صحيحة عنها، وصلت إلى حد استغلال صورها وصور أفراد أسرتها، ما تسبب لها في أذى نفسي كبير.

وأضافت أنها فوجئت بنشر محتوى مفبرك يدّعي وجودها في أماكن لم تذهب إليها، مع استغلال ذلك لجذب التعليقات والتفاعل، مشددة على أن هذه الممارسات تمثل إساءة واضحة واستغلالًا لمشاعر الآخرين.

اقرأ أيضاً:

وزارة الأوقاف توضح حكم صيام الست من شوال وآراء العلماء

الشيخ أحمد خليل: السخرية من الموتى وتصوير المقابر للتريند انتهاك لحرمة

حكم النذر عند العجز؟.. الإفتاء توضح