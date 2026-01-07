إعلان

ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

كتب : علي شبل

09:29 م 07/01/2026

الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى

تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من شخص من الجيزة، يقول فيه: «ما حكم أرباح الوديعة اللي طالعة من البنك، وإحنا بنكمل بها احتياجات البيت والدروس علشان المرتب مش مكفي؟ هل هي حلال ولا حرام؟».

وفي رده، لفت أمين الفتوى إلى أن هذا السؤال يتكرر كثيرًا ويشغل بال عدد كبير من الناس، موضحًا خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن أرباح الودائع البنكية حلال، ويجوز للإنسان أن يأخذها وينتفع بها ولا حرج في ذلك ولا إشكال شرعًا.

وأوضح شلبي أن ما عليه الفتوى، وبه قال كثير من الفقهاء المعاصرين، أن هذه المعاملات البنكية تُعد من المعاملات الاستثمارية الحديثة، وهي قائمة على الرضا بين الأطراف، وتحقق مصالحهم جميعًا، ولا يدخلها غرر ولا ضرر، وهو ما يجعلها معاملات جائزة شرعًا.

وأضاف أن الربح الناتج عن هذه المعاملات يُعد ربحًا حلالًا، سواء كان من وديعة، أو شهادة استثمار، أو حساب توفير، أو أي نوع من الأوعية الادخارية التي يستثمر فيها الإنسان ماله.

وختم أمين الفتوى، مؤكدًا أن الانتفاع بهذه الأرباح في تلبية احتياجات البيت، أو المصروفات، أو تعليم الأبناء أمر جائز ولا حرج فيه، مشددًا على أن الأصل في المعاملات الحل، وأن هذه الأرباح حلال إن شاء الله متى كانت وفق الأطر المعتمدة والمنتشرة في البنوك.

