ما حكم لبس المرأة خاتم الذهب في إصبع السبابة، والإشارة به في الصلاة عند التشهّد؟.. سؤال تلقته الدكتورة روحية مصطفى، أستاذة ورئيس قسم الفقه بجامعة الأزهر الأسبق، لتجيب عنه موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي ردها، قالت العالمة الأزهرية: لبسُ المرأةِ الخاتمَ في إصبع السَّبَّابة جائزٌ شرعًا، ولا حرج فيه، سواء في الصلاة أو خارجها؛ إذ فطر الله تعالى النساءَ على حبِّ الزينة والتحلّي بوسائلها المباحة، ومن ذلك لبس الحُلي في الأصابع والمعصم والعنق، ولم يرد في الشرع دليلٌ يُحدِّد للمرأة موضعًا معيّنًا للبَس الخاتم، فالأصل في ذلك الإباحة ، مع اعتبار أن مايظهر منها أمام الرجال الأجانب الوجه والكفين .

وأضافت د. روحية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: وأمّا ما ورد من النهي عن لبس الخاتم في السَّبَّابة والوسطى، فقد ثبت عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: " نهاني رسولُ الله ﷺ أن أتختم في هذه أو هذه» – وأشار إلى السَّبَّابة والوسطى – رواه مسلم في صحيحه، وهذا النهي خاصٌّ بالرجال؛ لأن الخطاب فيه موجَّه لعليّ رضي الله عنه، وقد نصّ أهل العلم على أن النساء غير داخلات في هذا النهي،. كما حمل كثير من الفقهاء هذا النهي على الكراهة التنزيهية للرجال؛ لِما في التختم بهذين الإصبعين من احتمال التشويش على مباشرة الأعمال باليد.

وختمت: وأمّا الإشارة بالسبابة في الصلاة عند التشهّد، فهي سُنّة ثابتة للرجال والنساء، ووجود الخاتم في السبابة لا يؤثّر على صحة الصلاة ولا على مشروعية الإشارة، ما لم يترتّب عليه انشغالٌ أو حركة زائدة

تُخلّ بالخشوع. والله تعالى أعلى وأعلم.

اقرأ أيضاً:

أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل المال للبنات إذا كان فيه حرمان للورثة (فيديو)

زوجتي مريضة ولن تستطيع الإنجاب فهل يجوز التبرع لها بالبويضات؟.. عالم أزهري يوضح

ما حكم من يقول لمن يريد الزواج منها "تزوجتُك شهرًا" وهل يصح هذا الزواج؟.. المفتي يرد