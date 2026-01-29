هل يجوز تقبيل الحجر الأسود؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم ما يفعله أثناء أداء العمرة، حيث أوضح أنه يحرص على النزول لتقبيل الحجر الأسود بنفسه، ثم يصطحب والديه لكبر سنهما على كرسي متحرك ليؤديا الطواف من الأدوار العلوية، وبعد الانتهاء يعيدهما إلى السكن ثم يعود مرة أخرى لتقبيل الحجر الأسود، متسائلًا عن مدى صحة ذلك.

وأوضح كمال، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة" الناس":، أن ما يفعله صحيح وجائز ولا حرج فيه، وأن عمرته صحيحة شرعًا، مؤكدًا أن تقبيل الحجر الأسود ليس ركنًا من أركان العمرة، وإنما هو سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن استطاع الوصول إليه.

وأضاف أمين الفتوى أن أركان العمرة أربعة، وليس من بينها تقبيل الحجر الأسود، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من لم يستطع الوصول إلى الحجر أن يشير إليه، وأن الله سبحانه وتعالى يتقبل منه عمرته، وهو ما يدل على سعة الشريعة ورفع الحرج عن الناس.

وأكد الشيخ محمد كمال أن قيام السائل بمساعدة والديه وخدمتهما أثناء أداء العمرة له أجر عظيم وثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى، لما في ذلك من برٍّ وإحسان، وأن هذا العمل لا يتعارض مع صحة العمرة، بل يجمع بين أداء النسك وبر الوالدين.

