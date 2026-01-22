الإفتاء توضح حكم صيام يومي الإثنين والخميس والأيام البيض في شعبان

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم صيام يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع والأيام البيض في شعبان، وهل صيامها يدخل في دائرة الجائز أم المستحب أم المكروه شرعًا.

حول حكم صيام يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع في شهر شعبان، أكدت الإفتاء أنه يستحب صوم يومي الإثنين والخميس؛ وهذا يعم شهر شعبان.

واستشهدت الإفتاء في ذلك بعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تعرض الأعمال على الله يوم الإثنين ويوم الخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم" أخرجه النسائي.

أما عن حكم صيام الأيام البيض في شهر شعبان، بينت الإفتاء أن الشرع رغَّبَ في صيام أيام الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من كل شهر عربي -ومنها شعبان-؛ لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ» متفق عليه.

