إعلان

الإفتاء توضح حكم صيام يومي الإثنين والخميس والأيام البيض في شعبان

كتب : علي شبل

10:56 ص 22/01/2026

دار الإفتاء المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم صيام يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع والأيام البيض في شعبان، وهل صيامها يدخل في دائرة الجائز أم المستحب أم المكروه شرعًا.

حول حكم صيام يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع في شهر شعبان، أكدت الإفتاء أنه يستحب صوم يومي الإثنين والخميس؛ وهذا يعم شهر شعبان.

واستشهدت الإفتاء في ذلك بعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تعرض الأعمال على الله يوم الإثنين ويوم الخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم" أخرجه النسائي.

أما عن حكم صيام الأيام البيض في شهر شعبان، بينت الإفتاء أن الشرع رغَّبَ في صيام أيام الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من كل شهر عربي -ومنها شعبان-؛ لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ» متفق عليه.

اقرأ أيضاً:

هل فوائد البنك بعد بيع الشقة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز وضع أظافر طبية بسبب تآكل الأظافر وهل تصح الطهارة معها؟.. أمين الفتوى يجيب

أسامة قابيل يقدّم 5 وصايا ذهبية لاستقبال شهر شعبان والتهيؤ لرمضان

عضو لجنة الفتوى بالأزهر: زواج الرجل بثانية دون علم الأولى يسمى خداع

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

دار الإفتاء المصرية صيام يومي الإثنين والخميس الأيام البيض في شعبان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تويوتا تبحث صناعة سيارات جديدة في مصر وزيادة المكون المحلي
أخبار السيارات

تويوتا تبحث صناعة سيارات جديدة في مصر وزيادة المكون المحلي
احذر.. خطر خفي في مبردات المياه يهدد صحتك
نصائح طبية

احذر.. خطر خفي في مبردات المياه يهدد صحتك
"نجونا بفضل الله".. شمس البارودي تكشف تفاصيل تعرضها لحادث سير
زووم

"نجونا بفضل الله".. شمس البارودي تكشف تفاصيل تعرضها لحادث سير
ترامب عن الرئيس السيسي: رجل قوي ورائع.. أشكره على عمله في غزة
شئون عربية و دولية

ترامب عن الرئيس السيسي: رجل قوي ورائع.. أشكره على عمله في غزة
"حققنا إنجازا كبيرا ولم نخطئ أمام السنغال".. حسام حسن يطلق تصريحات قوية
رياضة محلية

"حققنا إنجازا كبيرا ولم نخطئ أمام السنغال".. حسام حسن يطلق تصريحات قوية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر