هل قص الأظافر ليلاً مكروه؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

07:15 م 21/01/2026

الدكتور محمود شلبي

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال إبراهيم من محافظة القليوبية حول ما يتردد من أن قص الأظافر ليلًا مكروه شرعًا، وهل هذا الكلام صحيح أم لا، موضحًا أن الأمر في الشريعة الإسلامية على السعة ولا يوجد وقت محدد لقص الأظافر ليلًا أو نهارًا.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن السنة النبوية المطهرة جاءت ببيان خصال الفطرة، وهي الخصال التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم.

وأكد أن من هذه الخصال التي وردت في السنة قص الأظافر، وهو من سنن الفطرة التي يُستحب للمسلم المحافظة عليها بصفة عامة.

وبيّن أنه لم يرد في الشرع ما يحدد وقتًا معينًا لقص الأظافر، فلا يوجد دليل على أن قصها ليلًا مكروه أو أن قصها نهارًا واجب أو العكس.

وأشار إلى أن الأمر متروك لما يتيسر للإنسان وما يتمكن منه، فيفعل المسلم ذلك في الوقت الذي يناسبه دون حرج أو كراهة.

