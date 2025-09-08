كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا تصدق الإنسان بنية أن يوسع الله عليه رزقه، فهذا يُعد من "صنائع المعروف" ويجوز فعله، مؤكداً أن المعنى صحيح شرعاً.

وأضاف الطحان خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صنائع المعروف تقي مصارع السوء"، وأن الصدقة، خصوصاً إذا كانت سرية، تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى ولا تقتصر على مكان محدد، بل يُقبل أي صدقة تُعطى لمحتاج بنية صادقة.

وأكد أمين الفتوى، أن "صناعة المعروف" تشمل أعلى القيم الإنسانية مثل المواساة، والتعاون، والتراحم، والبذل، والسخاء، والجود، وأن من يقوم بها ينال وصفاً كريماً من الله سبحانه وتعالى.

وبيّن أن التجارة مع الله عز وجل من أفضل الأمور التي يمكن للمسلم أن يقوم بها، فهي عمل صالح يجمع بين النية الصالحة والصدقة التي تعود بالخير على الإنسان.

وأشار أمين الفتوى إلى أن هذه الأعمال تُعد أموراً جميلة وراسخة على البر والتقوى، وأنها من أسباب شفاء الروح والجسد، مستشهداً بقول الله تعالى: "ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً" وبتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة وصناعة المعروف.

