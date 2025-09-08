أمين الفتوى: العلم أساس بناء الأمم وأهل العلم أمانة الله على الأرض

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأمم لا تُبنى إلا بالعلم، مشيراً إلى أن التاريخ يثبت أن أي حضارة قامت واستمرت كان أساسها العلم.

وأضاف الطحان خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس" أن الحضارة الإسلامية في عز مكانتها اهتمت بالعلم الشرعي والعلوم الكونية والدنيوية، فكان العلماء المسلمون رواداً في الطب والفلك والهندسة والرياضيات، حتى أن الناس كانوا يسافرون من بلاد بعيدة للتعلم من علمائنا.

وأكد أمين الفتوى، أن التقدم الآن مرهون بالعلم والاجتهاد، مشيراً إلى نماذج مشرفة من العلماء المصريين الذين خدموا وطنهم بعلمهم، مثل الدكتور زويل، والدكتور مجدي يعقوب، والدكتور مصطفى مشرفة.

وأوضح، أن الجهل يهدم الأمم والعلم يبني الحضارات، وأهل العلم هم أمانة الله على الأرض وهم الذين يحفظ الله بهم الأمة من الضلال.

وأشار إلى قول الله تعالى: "يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات"، موضحاً أن مفهوم العلم واسع ويشمل كل التخصصات، الشرعية والدنيوية، التي تعود بالنفع على الإنسان ووطنه، كما أن ممارسة أي علم نافع تعتبر عبادة إذا كانت بنيتها صادقة وخدمة للمجتمع.

