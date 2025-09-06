شاغل نفسي بعيوب الناس اعمل ايه؟.. عالم أزهري يجيب

كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الأصل في تعامل الإنسان مع الناس أن تكون العلاقة قائمة على الرحمة والتناصح، لا على المراقبة والتتبع واللوم.

وأضاف جبر خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع على قناة" الناس": أن كل إنسان محصور في قدره، بما قسمه الله له من إمكانيات وذكاء وفهم وطباع، وبالتالي فإن الناس معذورون في أقدارهم.

وأوضح، أن الواجب على المسلم أن يكره الأعمال السيئة لا الأشخاص، وأن يلتمس للآخرين الأعذار، مشددًا على أن الانشغال بعيوب النفس أولى من الانشغال بعيوب الآخرين.

وأشار إلى أن العيوب التي يراها الإنسان في غيره هي في حقيقتها انعكاس لعيوبه هو، لأن "العين لا ترى إلا ما تعرفه".

وبيث العالم الأزهري أن سيدنا النبي ﷺ كان قدوة في التعامل مع أخطاء الناس؛ إذ كان ينصح ويربي برحمة، بل أحيانًا كان مجرد تغير ملامح وجهه الشريف سببًا في تربية أصحابه دون كلمة جارحة.

وأكد جبر على أن "الإنسان الكامل لا يرى للناس عيوبًا، وإنما يرى لهم أعذارًا ويدعو لهم بالهداية"، داعيًا المسلمين إلى أن تكون نفوسهم لوّامة على أنفسهم، وألسنتهم ناصحة للآخرين، قلوبهم رحيمة، حتى ينالوا مكارم الأخلاق النبوية.

