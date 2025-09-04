هل احتفل الصحابة بمولد النبي؟.. علم بالأوقاف يجيب

كتب-محمد قادوس:

أكد الدكتور هشام عبد العزيز، من علماء وزارة الأوقاف، أن الصحابة الكرام كانوا يحتفلون بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة فريدة، تجسدت في حياتهم اليومية، حيث كانت حياتهم كلها تعبيرًا عن حبهم واحتفاءهم برسول الله.

وأضاف عبد العزيز، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أنه لا يجب أن نقتصر في فهمنا لاحتفال الصحابة على مجرد إحياء ذكرى المولد النبوي، بل يجب أن ندرك أن حياتهم كانت كلها احتفالًا بوجود النبي بينهم، بل كانوا يسعون لتقريب أنفسهم من حضرته بكل وسيلة ممكنة.

وقال: لك أن تتخيل كيف كان الصحابة الكرام، عندما كانوا يملؤون أعينهم بنظرة إلى وجهه الكريم، وكانوا يجدون في هذه النظرة شفاءً وراحة، فهم كانوا لا يتعبون من النظر إليه صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يتوقون لتلك اللحظات كما يتوق الإنسان إلى شرب الماء بعد العطش.

وأشار إلى أن إحدى القصص التي تجسد هذا الحب الكبير للنبي صلى الله عليه وسلم هي قصة أحد الصحابة الذين كان قلبه مليئًا بالشوق والحنين لرؤية النبي، فعندما كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجد في هذه اللحظات سعادة لا توصف، رغم أن النبي كان في درجة عالية من الجنة، بينما هذا الصحابي كان يخشى أن يكون في درجة أدنى منها، بعيدًا عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم.

وتابع: هذا الصحابي ذهب إلى النبي ليشكي له حزنه، ليس لأنه يخشى الجنة والنار، بل لأنه كان يريد أن يكون دائمًا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان في الجنة. فكان يقول له: 'يا رسول الله، في الدنيا كنت أراك وأتمتع برؤيتك، لكن في الآخرة قد لا أراك إذا كنت في درجة أدنى، فكيف لي أن أكون بعيدًا عنك؟

وأوضح أن النبي-صلى الله عليه وسلم-كان يجيب عليه برسالة من الله، حيث نزل سيدنا جبريل عليه السلام ليطمئن الصحابي ويعطيه الأمل، قائلاً: "ومن يطع الله والرسول، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

وأشار إلى أن هذا الحديث يعكس عظمة حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف أن هذه المحبة كانت تقودهم إلى السعي الدائم للبقاء بالقرب من حضرته، وهو ما يجب أن نعيشه نحن أيضًا في حياتنا اليومية من خلال العمل والاجتهاد ولكن في إطار من الحب والتقدير.

