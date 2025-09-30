حذر الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من ظاهرة "الكازينوهات الرقمية".

وقال أمين الفتوى أن هذه الظاهرة ليس مجرد ظاهرة مستجدة، بل هو الصورة العصرية للميسر الذي حرَّمه الله تعالى في مُحكم كتابه تحريمًا قاطعًا، وجعله قرينَ الخمر والأنصاب والأزلام، ووصفه بأنه "رجسٌ مِن عمل الشيطان"، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة المائدة،" يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٌ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ".

وأضاف ربيع، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن العلة الفقهية التي من أجلها حُرِّم الميسر متحققة في هذه التطبيقات بصورة أشد وأخطر، فكل معاملة دائرة بين الغُنم والغُرم ولا يدري المشترك فيها أيكون غانمًا أم غارمًا، معتمِّدًا على محض الصدفة والحظ لا على عمل أو خبرة، فهي ميسرٌ محرمٌ شرعًا، وكسبٌ خبيثٌ يأتي بالخراب لا بالبركة.

وأوضح أمين الفتوى، أن هذا الأمر ينطبق على منصات "التوقعات الرياضية" التي تتطلب دفع مبلغ من المال مِن كل المشتركين، فمَن صحَّ توقعه -بفوز الفريق أو خسارته- استرد ماله وفوقه زيادة، ومَن لم يصح تَوقُّعه لم يسترد ماله... وينطبق هذا أيضًا على منصات مثل (888casino )، (mostbet).

وأكد ربيع، كلُّ ذلك ومَن على شاكلتها ليست مجرد ألعابٍ أو وسائل تسلية، بل هي دائرة "استدراج" للمُحرَّم يباع فيه المال واليقين مقابل الوهم والاحتمال.

وتابع: اعتقادي الراسخ -مِن شهادات مَن وقعوا في براثن هذه الأمور- أنَّ هذه "المنصات الرقمية" صُممت بآليات نفسية خبيثة لتضمن استمرارية اللاعب، وتحويله من مجرِّب إلى مُدمِنٍ؛ إذ كل خسارة تدفعه إلى المشاركة من جديد بنية "التعويض"، وكل ربح يطغيه ويدفعه إلى "المزيد"، وفي الحالتين هو خاسر؛ إما خاسرٌ لماله، أو خاسرٌ لدينه وبركة وقته.

وختم أمين الفتوى ناصحا: تذكَّر جَيدًّا أنَّ كل نقرةٍ على زِرْ "الرهان" هي توقيعٌ على عقدٍ مع الشيطان، تجعلك في عبودية، لكنها للأسف "عبودية رقمية" أشد فتكًا وأسرع ندامة وحَسْرة، فما أجمل الحلال.

