كتب محمد قادوس:

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ياسر من سوهاج، الذي قال إنه يعمل مقاول عمال ويقوم بجمع العمال وتشغيلهم، ويتقاضى 20 جنيهًا من أجر كل عامل، متسائلًا عن حكم هذا المبلغ شرعًا.

وأضاف عثمان، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أنه لا مانع شرعًا من حصول الشخص الذي ينظم ويشرف على العمال – كالمقاول أو "مقاول الأنفار" – على نسبة من أجر العامل، طالما أن ذلك يتم بعلم العامل ورضاه، وهو أمر متعارف عليه بين الطرفين.

وأكد أمين الفتوى، أن ما يقوم به السائل هو من باب السعي والتسبب في الرزق للغير، وأن الحصول على مبلغ معين مقابل هذا الجهد لا حرج فيه، خاصة إذا كان معروفًا ومقبولًا لدى العمال، ويأتي في مقابل خدمة حقيقية تتضمن التنسيق وتوفير فرص العمل لهم.