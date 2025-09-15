إعلان

موعد أذان المغرب ليوم الإثنين ودعاء النبي عند ختم الصلاة

06:24 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

مواقيت الصلاة

كتب- مصراوي

يقدم مصراوي مواقيت الصلاة لليوم الإثنين، الموافق 15 سبتمبر.

وحسب إمساكية الهيئة العامة للمواقيت والمساحة، يأتي موعد أذان المغرب في تمام الساعة 7:03 م.

ومع تزايد البحث عن مواقيت الصلاة المختلفة يرصد مصراوي مواعيد الصلاة بشكل دوري ومحدث، وهو ما تجده في الرابط التالي: من هنا

دعاء ختم الصلاة

جاء في رواية مسلم، كان يقول النبي-صلي الله عليه وسلم-ذلك إذا سلَّم، من حديث المغيرة: إذا سلَّم من الصلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانعَ لما أعطيتَ، ولا مُعطي لما منعتَ، ولا ينفع ذا الجدِّ منك الجد.

وهذا يُستحب بعد السلام، يأتي به المؤمنُ

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

