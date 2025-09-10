خالد الجندي يوضح المقصود بالصلاة على النبي في القرآن

كتب - علي شبل:

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الصلاة جاءت في بعض المواضع بالقرآن بمعنى الدعاء، مستشهدًا بقوله تعالى: "ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها" أي بدعائك، وكذلك قوله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلِّ عليهم" أي ادعُ لهم.

وأوضح "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على قناة "dmc"، الأربعاء، معنى قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا" مشيرًا إلى أن هذا يعني الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن المؤمنين دعاء.

كما أشار إلى أن جميع ألوان الذكر في حقيقتها دعاء، مستشهدًا بقوله تعالى: "قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم" مشددًا على أن العبد مأمور بالالتزام بالدعاء وبالصحبة الصالحة، كما جاء في قوله تعالى: "واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي".

وأكد أن أعظم صحبة في التاريخ هي صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، مبينًا أن وصف "أصحاب النبي" جاء لملازمتهم له، وأن الأَوْلى وصفهم بأنهم من أتباعه ومريديه وأحبابه.

وتابع أن ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لم تنته بوفاته، بل تمتد آثارها إلى يوم القيامة من خلال الأفعال والأقوال والاتباع الصادق لسنته، مشيرًا إلى قوله تعالى: "واعلموا أن فيكم رسول الله"، موضحًا أن المعنى باقٍ إلى يوم القيامة من خلال التزام المسلمين بمنهجه وهديه الشريف.

اقرأ أيضاً:

أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل المال للبنات إذا كان فيه حرمان للورثة (فيديو)

زوجتي مريضة ولن تستطيع الإنجاب فهل يجوز التبرع لها بالبويضات؟.. عالم أزهري يوضح

ما حكم من يقول لمن يريد الزواج منها "تزوجتُك شهرًا" وهل يصح هذا الزواج؟.. المفتي يرد