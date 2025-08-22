كتب - علي شبل:

كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن رأي الشرع في الرجوع عن الهبة، وذلك ردا على سؤال تلقاه من شخص يقول في رسالته: وهبنا قطعه أرض لتوسيع المسجد وفي هذه الأثناء تعرضنا لضائقة مالية أودت بنا الى السجن فهل يجوز لنا أن نرجع في هبتنا، خاصة أن الأرض لما تدخل بعد في التوسعة؟.

وفي بيان فتواه، فرق العالم الأزهري بين الهبة والوصية والصدقة والنذر، قائلًا إن الشرع فتح لأتباعه أبوابا من الخير متعددة ومتنوعة خاصة بالمال منها ما يلي:

أ- الهبة: وهي تبرع بجزء من المال حال حياة الواهب.

ب- الوصية: وهي تبرع بجزء من المال مقدر كحد أعلى بثلث التركة لكن لا يتم التمليك والإقباض إلا بعد وفاة الموصى.

ج- الصدقة وهي تبرع بجزء من المال من الأعلى للأدنى بهدف الثواب والأجر من الله عز وجل وهذه وردت النصوص بشأنها من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

د- النذر:

وهو أن ينذر المسلم على نفسه أن يخرج شيئا من ماله إما عينا أو نقدا على سبيل النذر قال تعالى مثنيا على الموفين بنذرهم :(يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا).

وبخصوص واقعة السؤال يقول لاشين، في رده عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:

إن الأشقاء الذين تبرعوا بأرضهم لتوسيع مسجد الحي ثم تعرضوا لضائقة مالية أفضت بهم إلى دخول السجن أقول لهم انه يجوز شرعا الرجوع فيما تبرعوا به من أرض لتوسيع بيت الله عز وجل وذلك للأسباب الآتية:

١- إن زيادة مساحة المسجد من حقوق الله عز وجل وخروج الأشقاء من السجن إذا رجعت أرضهم إليهم من حقوق العباد وحقوق العباد مقدمة على حقوق رب العباد عند التعارض؛ لأن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة والمنازعة.

٢- توسيع مساحة المسجد لا تجب على المتبرعين بل هي واجبة على المسلمين أجمعين أي ذلك من قبيل فروض الكفاية، وإطلاق سراح المتبرعين من محبسهم أمر واجب وجوبا عينيا خاصة أن عندهم ما يغنيهم وما يخرجهم من هذا السجن والواجب العيني مقدم على الواجب الكفائي.

٣- إن قول أهل العلم لا يجوز الرجوع في الهبة وأن الرجوع فيها إما حرام أو مكروه ذلك ما لم يكن للرجوع سبب، وهنا الرجوع له سبب يوجبه وهو تجاوز المتبرعين محنتهم.

٤- إن قطعة الأرض لما تدخل المسجد بعد لأنها لا تزال فضاء غير مبنية وذلك يسهل أمر الرجوع فيها.. والله أعلم.

