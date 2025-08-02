ما حكم صلاة الصبح في جماعة بعد طلوع الشمس؟.. الإفتاء توضح

كتب - علي شبل:

ما حكم صلاة الصبح في جماعة بعد طلوع الشمس؟. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أنه من المقرر عند الفقهاء أنَّ وقتَ صلاة الصبح ممتدٌّ بعد الأذان إلى طلوع الشمس، فإذا طلَعت الشمس فقد خَرَج وقتها.

وأضافت اللجنة أنه لا مانع من صلاة الصبح إذا فات وقتها في جماعة قضاءً، بل إن جمهور الفقهاء على أن ذلك يُعدُّ أمرًا مستحبًّا.

هل صلاة الفجر غير صلاة الصبح؟

وكان الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي وأمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفجر لغةً يُطلق على النور الذي يَشُقُّ ظلام الليل فيبدأ به النهار ، والفترة التي بين ظهور هذا النور وطلوع الشمس تُسمى فترة الصباح.

أما بالنسبة للصلاة - يقول عاشور- فيجب في هذا الوقت المذكور - من أول ظهور نور الفجر إلى شروق الشمس - يجب صلاة ركعتين فريضةً .. وهذه الصلاة تسمى (الفجر) باعتبار أول وقتها، كما جاء في قوله تعالى: (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) [الإسراء: 78] .

فالمراد بقرآن الفجر هنا- يقول عاشور: القرآن الذي يُقْرَأُ في فريضة صلاة الفجر . وكذلك تسمى (الصبح) باعتبار أن الوقت كله إلى شروق الشمس يُسَمَّى الصبح ، وهذا ما جاء في السُّنَّة المشرفة حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: " صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة، حتى تطلع الشمس وترتفع .. " [أخرجه مسلم].

وكذلك ركعتا السنة اللتان تصليان قبل هذه الفريضة، تسمى سُنَّة الفجر أو سنة الصبح.. والله أعلم.

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