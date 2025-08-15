كتب - علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالا من شخص يقول في رسالته: اشترطت عليّ زوجتي عند العقد عليها أن أنفق على أولادها من زوج سابق ،فقبلت تمشية للوضع ،فهل ألزم بالوفاء بهذا الشرط؟.

وفي رده، أوضح العالم الأزهري الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا ان الشروط المقترنة بعقد الزواج، أو بأي عقد آخر تنقسم أقساما ثلاثة :

١- شروط تخالف مقتضى العقد وتضرب الهدف منه ،كأن يشترط أحد الزوجين على الآخر أن يكون عقد الزواج مؤقتا ،او تشترط الزوجة عدم قربان الزوج منها ،ومثل هذه الشروط باطلة لا يجب الوفاء بها ،ويبطل العقد تبعا لبطلان هذا الشرط .

٢- شروط لا تنافي مقتضى العقد ولا تعطل مقصوده ،ولكنه يترتب عليها تعطيل لبعض الأثار المترتبة على العقد كان يشترط الزوج على الزوجة الا يعطيها مهرا ،او يشترط عليها أن تنفق عليه من مالها .

ومثل هذه الشروط باطلة وحدها لكن يظل العقد معها صحيحا ،ولا يجب الوفاء بها ،وعلى صاحب الشرط ألا يطالب بتنفيذه .

٣- شروط لا تتنافى ومقصود العقد ،ولا تعطل الأثار المترتبة عليه ،وإنما يترتب عليها نفع وفائدة للمشترط ،

ومثالها :أن تشترط عليه أن لا يخرجها من بيت أبيها بعد الزواج بها ،أو أن تشترط عليه استكمال دراستها بعد الزواج وعلى نفقتهم، وكأن يشترط عليها أن تخدم أمه، أوأباه، أو أخاه، أولاده من غيرها.

ومثل هذا الشرط لا يكون باطلا، وقد اختلف الفقهاء في أمر وجوب الوفاء به، والراجح أن يترك أمر الوفاء به لرغبة من كان هذا الشرط عليه ،إن شاء قام بالوفاء به مع شكره وإن شاء ألا يفي به.

وبخصوص واقعة السؤال يقول لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: إن الزوجة التي اشترطت على زوجها أن ينفق على أولادها من زوج سابق ،فهذا الشرط يحقق نفعا وفائدة لها، ولا يتعارض مع مقصود العقد ،ولا يتعارض مع بعض آثاره ومن ثم لا يكون باطلا ومن باب أولى لا يبطل به العقد ،وعلى الراجح يترك أمر الوفاء به لرغبة الزوج وإرادته فإن شاء قام بالوفاء به وإن شاء لم يقم بالوفاء به.

وختم عضو لجنة الفتوى بالأزهر رأيه: فإن اختار الوفاء به لنيل ثواب الآخرة، ولنيل ثواب الصدقة لأن ذمته المالية تسمح له بذلك فلله الحمد والمنة وأثيب على هذه النية ،وإن لم يقم بالوفاء به فلا تثريب عليه .

والله أعلم.

