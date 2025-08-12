كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الإسلام يأمر بالمعاشرة الحسنة وحسن المعاملة مع جميع الناس، وخصوصًا بين الزوجين، حيث جاء في القرآن الكريم: "وعاشروهن بالمعروف"، وهذا أمر رباني واضح بضرورة التعامل بالحسنى والرفق.

وأضاف تمام، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن هناك تخصيصًا وتنبيهًا خاصًا لحسن المعاشرة بين الزوجين حتى لو حصل شعور بالكراهية: "فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا"، مشيرًا إلى أن الكراهية لا تعني بأي حال من الأحوال التعدي أو سوء المعاملة.

وأوضح: حتى لو حصل بين الزوجين شيء يدعو للكراهية، فلا يجب أن يكون ذلك مبررًا للظلم أو المعاملة السيئة، لأن الحب والكراهية بيد الله سبحانه وتعالى، لكن المسلم مطالب بأن يحسن المعاشرة ويحافظ على الأخلاق الحسنة في بيته.

وأكد الدكتور هاني على أهمية التركيز على نقاط القوة والجوانب الإيجابية في شريك الحياة، والسعي لتنميتها، مع تجنب تضخيم النقاط السلبية التي قد تؤدي إلى زيادة المشاكل والخلافات.

وأشار إلى الحديث الشريف: "لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها آخر"، مشددًا على ضرورة البحث عن الخير في الزوج أو الزوجة وتقديره.