هل يجب قضاء الصلوات الفائتة خلال الحيض؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب

كتب- محمد قادوس:

أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال حول هل يجب قضاء النساء الصلوات والصيام في فترة الحيض، موضحةً أن المرأة ليست مطالبة بقضاء الصلوات التي فاتتها أثناء الحيض، لكنها قد تحتاج لقضاء الصيام في هذه الفترة.

واضافت إبراهيم، خلال حوارها بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على قناة" الناس": أن هناك نساء يبلُغن سن البلوغ ولا يصُلن أصلاً، مشيرةً إلى أن الحديث هنا يخص قضاء أيام الصيام التي فاتت أثناء الحيض، وإن البعض منهن بيبقى عرف إنه بقى مكلف بس ما بيصليش فعلياً"، مؤكدة أن على المرأة قضاء هذه الأيام التي تركتها في شهر رمضان.

وأضافت أن القضاء لا يشترط فيه التتابع، ويمكن للمرأة أن تصوم الأيام متفرقة حسب استطاعتها، كأن تصوم يوم أو يومين في الأسبوع، معنيةً بذلك تسهيل الأمر على النساء حتى لا يثقل عليهن قضاء الأيام.

