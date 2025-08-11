هل يشعر الموتى بالأحياء؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب- محمد قادوس:

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سمر من الشرقية حول مدى صحة ما يقوله الميت في المنام، وهل يشعر الميت بأهله الأحياء، بالإضافة إلى التساؤل عن حساب الميت في القبر أو يوم القيامة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن ما يراه الإنسان في المنام من حديث الميت أو رؤيته أمر مستقل عن حالة الميت الحقيقية، مشيراً إلى أن الكلام الذي يصدر عن الميت في المنام يُستأنس به إذا كان يحمل خيراً أو نصيحة مفيدة، مثل التوصية بقراءة سورة يس مرة واحدة لما فيه من نفع، ولكن إذا كان الكلام مخالفًا للشرع أو يضر الإنسان فلا يُعتد به لأنه قد يكون وسوسة من الشيطان.

وعن شعور الميت بأهله الأحياء، أكد أن ذلك ممكن وموجود، مستشهداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين وقف على قبور المشركين في بدر وسألهم: "هل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟"، مما يدل على أن الأموات يسمعون ويراقبون أحوال الأحياء.

وفيما يخص الحساب، أوضح أن الحساب يبدأ في القبر بسؤال الميت من قبل الملكين عن ربه ودينه ونبيه، ثم يكون الحساب الأكبر يوم القيامة، مؤكداً أن الموت ليس فناءً بل انتقال من حياة إلى حياة أخرى. وأضاف أن الإيمان بالغيب، بما في ذلك الحياة بعد الموت، هو من صفات المؤمنين.

وأكد على أن الإنسان في البرزخ يعيش حياة روحية لا ندرك قوانينها، وأن على المؤمنين التمسك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حقائق الغيب، والثقة في أن الموت بداية لحياة أخرى أبدية.

اقرأ أيضاً:

الشيخ خالد الجندي: من يُحلل الخمر أو الحشيش فقد غاب عنه المخ الصحيح

محمد علي يوضح حكم إرضاع الكبير

ماذا نردد عند قول المؤذن في أذان الفجر "الصلاة خير من النوم"؟.. أمين الفتوى يجيب