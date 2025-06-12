الأزهر للفتوى يوضح مكانته وأجر زيارة قبر سيدنا رسول الله ﷺ

كتب-محمد قادوس:

بعد انتهاء مناسك الحج لهذا العام، توجه آلاف من حجاج بيت الله الحرام إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف، وقبر النبي محمد-صلي الله عليه وسلم-.

وقال مركز الأزهر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: أن القبر الشريف هو قبر سيدنا رسول الله ﷺ، الذي أجمع أهل العلم في جميع العصور على أن زيارته من أعظم الطاعات، وأجل القربات.

وأستشهد لجنة الفتوى بمركز الأزهر، بكثير من الأحاديث النبوية التي تدل في مجموعها دلالة قطعية على استحباب زيارة قبر المصطفى ﷺ، منها: ما أخرجه الدارقطني وحسَّنه الحافظ الذهبي والإمام السيوطي: «مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي».

وقوله ﷺ: «مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي». [أخرجه الطبراني في الأوسط].

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