أحكام الحج (3).. علي جمعة يوضح شرائط الحج ومتى تتوفر الاستطاعة

كتب - علي شبل:

مع اقتراب موسم الحج 2025 وأداء ملايين المسلمين فريضة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، يوضح الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر أهم أحكام الحج الشرعية والتي يحرص الكثيرون على معرفتها قبل أداء مناسك وشعائر الفريضة الدينية.

وفي الحلقة الثانية من سلسلة حلقات ينشرها الدكتور علي جمعة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أوضح فضيلة المفتي الأسبق هيئات الحج، حيث يؤدى الحج على ثلاث هيئات هي:

1- الإفراد : وهو أن يحرم الحاج بالحج فقط عند إحرامه، فيقول «لبيك اللهم حجًا» ثم يأتي بأعمال الحج وحده.

2- القران : وهيئته أن يحرم بالعمرة والحج جميعا, فيقول : «لبيك اللهم عمرة وحجًا» فيأتي بهما في نسك واحد. وقال الجمهور : إنهما يتداخلان, فيطوف طوافا واحدا ويسعى سعيًا واحدًا ويجزئه ذلك عن الحج والعمرة.

وقال الحنفية : يطوف القارن طوافين ويسعى سعيين, طواف وسعي للعمرة, ثم طواف الزيارة والسعي للحج.

ويجب على القارن أن ينحر هديًا بالإجماع.

3- التمتع : وهو أن يحرم بالعمرة فقط في أشهر الحج, فيقول : «لبيك اللهم عمرة» ويأتي مكة فيؤدي مناسك العمرة, ويتحلل . ويمكث بمكة حلالا, ويتمتع بمحظورات الإحرام وهو حلال، إلى وقت الحج، ثم يحرم بالحج من مكانه في مكة دون أن يخرج إلى حل ولا إلى غيره، ويأتي بأعمال الحج. ويجب عليه أن ينحر هديا بالإجماع ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم النحر متفرقة أو متتابعة، وسبعة إذا رجع إلى الوطن، يعني متفرقة أو متتابعة.

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