كتب- علي شبل:

هل يجوز استخدام زيوت الشعر وكريمات الجسم أثناء أداء مناسك الحج؟.. سؤال تلقته وأجابت عنه هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي ردها، أكدت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الإسلام يحرص على النظافة الشخصية ويحث عليها، ولكن في الحج هناك ضوابط شرعية خاصة يجب مراعاتها.

وقالت: "الناس بطبيعتها تحرص على النظافة الشخصية، وده شيء طيب ومحبوب عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن في الحج تحديدًا بنبتعد عن مظاهر الزينة والترف، الأصل في الحج إننا بنذهب إلى الله كلنا على درجة واحدة، بنترك مظاهر الترف ونُقبل على العبادة فقط".

وأوضحت أنه إذا كانت الزيوت أو الكريمات المستخدمة خالية من العطور، فيجوز استخدامها ولا حرج في ذلك، سواء لأغراض وقائية أو علاجية.

وأضافت: "العطر من محظورات الإحرام، ولذلك يجب التأكد من أن الزيوت أو الكريمات لا تحتوي على أي روائح أو عطور، فإذا كانت خالية من العطر، فيجوز استعمالها، سواء للحماية من الشمس، أو لترطيب الجلد، أو حتى للعلاج من مشكلة صحية معينة".

وتابعت: "الضابط في الموضوع هو وجود الرائحة، أي منتج عطِر لا يجوز استخدامه أثناء الإحرام، أما ما خلا من العطر فلا حرج فيه إن شاء الله، ويجوز استخدامه للوقاية أو للعلاج أثناء أداء مناسك الحج".

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