الروبي يوضح لنا ما المراد بالليالي العشر في القرآن الكريم

كتب-محمد قادوس:

قال الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، في تفسير قول الله-تعالى-في سورة الفجر" والفجر * وليالٍ عشر"، إن معنى قوله تعالى " ليال عشر: قيل: المراد بها العشر الأوائل من شهر المحرم، وفيها يوم عاشوراء.

وقيل: المراد بها عشر ذي الحجة وبهذا قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف، وهي ليال مشتملة على أيام فاضلة كيوم عرفة، ويوم النحر.

وقيل: هي العشر الأواخر من رمضان ويروى هذا عن ابن عباس أيضًا، وفيها ليلة القدر، وهي خير من ألف شهر.

وأضاف الروبي في تصريح خاص لمصراوي، أن النصوص قد دلت على فضل هذه الليالي المذكورة أو اشتمال بعضها على الفضل العظيم.

وخلاصة المعنى: أوضح الداعية الإسلامي أن الله تبارك وتعالى يقسم بهذه الليالي العشر؛ وهذا من دلائل فضلها عند الله، وعلى العبد أن يحسن استغلال هذه الليالي جميعها بالعمل الصالح.

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