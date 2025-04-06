ماذا تفعل إذا أصابك هم أو بلاء؟.. 8 خطوات ينصح بها الأزهر للفتوى
كتب- علي شبل:
قدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية عدة نصائح إذا أصاب المسلم هم أو بلاء.
وكشف الأزهر للفتوى عن 8 نصائح مهمة للتغلب على الأحزان، ويفعلها الشخص بنفسه، هي:
1- يذكر الله ويسترجع
2- يتأسى بسير الأنبياء والصالحين
3- يعلم أن الله قادر على دفع البلاء عنه
4- يحتسب أجر الصبر والتسليم لله
5- ينظر للحكمة من البلاء ويتعلم منه
6- يلجأ إلى الله بالدعاء
7- يوقن أن رب الخير لا يأتي إلا بالخير
8- يعلم أن مع العسر يسرا
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