ماذا تفعل إذا أصابك هم أو بلاء؟.. 8 خطوات ينصح بها الأزهر للفتوى

كتب- علي شبل:

قدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية عدة نصائح إذا أصاب المسلم هم أو بلاء.

وكشف الأزهر للفتوى عن 8 نصائح مهمة للتغلب على الأحزان، ويفعلها الشخص بنفسه، هي:

1- يذكر الله ويسترجع

2- يتأسى بسير الأنبياء والصالحين

3- يعلم أن الله قادر على دفع البلاء عنه

4- يحتسب أجر الصبر والتسليم لله

5- ينظر للحكمة من البلاء ويتعلم منه

6- يلجأ إلى الله بالدعاء

7- يوقن أن رب الخير لا يأتي إلا بالخير

8- يعلم أن مع العسر يسرا

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