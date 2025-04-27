أمين الفتوى: غياب الكلمة الطيبة بين الزوجين قد يكون بداية لطريق الخيانات

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن غياب الحوار بين الزوجين ينعكس سلبيًا على الأبناء، الذين يتربون على الجفاء والوحدة وغياب لغة الحوار، مما يؤدي إلى قسوة بين الإخوة وعدم وجود محبة أو تواصل بينهم.

وأضاف وسام، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر فضائية "الناس"، أن هذه البيئة تخلق أبناءً أنانيين يميلون إلى الاستقلالية المفرطة، ويصبحون نسخة مكررة من والدهم الصامت.

وأكد أن من حسن المعاشرة أن يترجم الحب إلى سلوك عملي يظهر في الكلام، وإظهار المشاعر، وإدخال السرور على الطرف الآخر، مشيرًا إلى أن المرأة تحب سماع الكلام الطيب بشكل دائم، وحرمانها من هذا يعد حرمانًا من نعمة عظيمة هي في أمس الحاجة إليها.

وأوضح أمين الفتوى أن غياب الكلمة الطيبة قد يكون بداية لطريق الخيانات الزوجية، إذ قد تبحث المرأة عن الكلمة الطيبة خارج بيتها إذا افتقدتها في بيتها، مستدلًا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان إذا دخل على أهل بيته هش وبش، وأظهر السعادة والبشاشة والسهولة في التعامل، ولم يعب أحدًا من زوجاته، بل كان يشاركهن في أعمالهن المنزلية ويؤانسهن، عليه أفضل الصلاة والسلام.

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