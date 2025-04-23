داعية أزهري: كتابة الأموال للبنات تحتاج لتصحيح النية حتى لا يكون فيها إثم

كتب- علي شبل:

نصح الداعية الأزهري الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، الآباء والأمهات الذين يريدون كتابة أموالهم للبنات لتصحيح النية حتى لا يكون هناك إثم شرعي واقع عليهم.

وقال تمام: مما لا شك فيه إن الإنسان حر في تصرفاته المالية، لكن هذه الحرية مقيدة بضوابط الشرع وآدابه وليست مطلقة، فإذا ترتب على تصرف الإنسان المالي فعلا يخالف الشرع كان تصرفه غير جائز كمن يبذر أو يسرف في ماله ، والله لا يحب المسرفين.

وأضاف تمام، في منشوره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه يجوز للإنسان أن يكتب لبناته ما يشاء حال حياته من باب الهبة والعطية لهم ، وهو حر في هذا فالمال ماله كما لو تصدق به ، لكن عليه أن يصحح نيته بينه وبين ربه ألا يكون هذا الأمر بقصد وبنية حرمان أهله منه والإضرار بهم دون سبب قهري ، فلا يمكن أن نغفل النية في تصرف العبد وهو المسؤول عنها أمام الله تعالى وعليها يحاسب، والنبي الكريم يقول: (إنما الأعمال بالنيات) والقاعدة الفقهية تقول (الأمور بمقاصدها) لكن لا نتدخل في نيته بينه وبين ربه وننصحه أن يصحح نيته وألا ينوي بها أمرا سيئا؛ لأن الإنسان يحاسب على نيته في فعله. بهذا يكون فعله صحيحا لا إثم فيه إن شاء الله.. والله أعلم.

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