علي جمعة يحذر من دعاوى المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة: عبثٌ ومخالفة للفطرة الإنسانية

كتب- علي شبل:

ضمن حلقات برنامجه اليومي في رمضان "نور الدين والدنيا"، والذي يلتقي فيه الشباب والأطفال بشكل مباشر، حذر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، من الدعاوى الحديثة التي تنادي بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة.

وقال جمعة إن هناك دعاوى تدعو إلى التساوي المطلق بين الرجل والمرأة، وتنكر الفروق في الخصائص والوظائف والمراكز القانونية لكل منهما.

وأكد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أن هذا يخالف صريح الإسلام؛ فقد أقرَّ الإسلام "المساواة" في الحقوق والواجبات والتكليف والتشريف بين الرجل والمرأة، لكنه رفض "التساوي" المطلق باعتباره مخالفًا للفطرة الإلهية والحقيقة الكونية.

واستشهد بقول الله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾

وقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ﴾.

وأضاف جمعة: فليسأل كلٌّ من الرجل والمرأة اللهَ أن يوفقه فيما أقامه فيه، دون أن يتمنى الخروج عن خصائصه ووظائفه أو التشبه بالآخر، مستشهدا بما ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما – قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - «الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ». [صحيح البخاري]

وختم جمعة: التساوي المطلق الذي تطرحه بعض الأفكار الحديثة عبثٌ ومخالفٌ للفطرة الإنسانية.

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