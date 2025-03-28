علي جمعة: التيسير في زواج الشباب من علامات البركة وسنة النبي قائمة على التيسير

كتب - علي شبل :

ضمن مناقشة قضايا تهم الشباب والمراهقين والإجابة عن أسئلتهم المثيرة، والمطروحة خلال لقائهم مع الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة أمس من برنامجه "نور الدين والدنيا"، حذر جمعة من المبالغة في اشتراطات الزواج، خاصة بين الشباب.

وقال جمعة: شرع الله سبحانه وتعالى الزواج من أجل بناء الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية لبناء المجتمع، ومن خلال الرجل والمرأة يتحقق التكاثر البشري.

واستشهد بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}.

واستدرك جمعة: لكنّ الزواج، في ظل الضغوط التي نعيشها – من كثرة السكان، واشتداد الأزمة الاقتصادية، وتزايد التعلّق بعالم الأشياء – أصبح عبئًا على الرجل والمرأة، بل وحتى على الشاب والفتاة.

وأكد جمعة أن "يُمن الزواج قِلَّةُ المؤونة". أي أن التيسير في الزواج من علامات بركاته، لافتا إلى أن الاشتراطات التي يضعها الطرفان قد تكون مثقلة تبدأ من المهر، وتنتهي بعالم الأشياء.

وختم جمعة، مؤكدًا أن أصل الشريعة، وسنة النبي ﷺ، قائمة على التيسير في هذا الشأن.

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