النشرة الدينية| فتاوى مهمة يكشف عنها المفتي.. وعلي جمعة يرد على أسئلة الشباب المثيرة

كـتب- مصراوي:

يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها على مدار أمس الأربعاء 12 من شهر مارس.

تابع أهم الموضوعات في الروابط التالية:

أمين الفتوى يوضح متى تستخدم رخصة الفطر بسبب السفر في رمضان: لها شروط

الشيخ أحمد خليل: قطرة العين تفطر في حالة واحدة

هل اقتراف الذنوب في رمضان يؤدي إلى بطلان الصوم؟.. المفتي يجيب

ما حكم الدعاء للميت "اللهم اجعل مثواه الجنة"؟.. المفتي يجيب

ما حكم شراء السلع التي يظن أنها مسروقة؟.. المفتي يجيب

"ينفع أصلي بالبنطلون أو أقرأ الأذكار بدون حجاب؟".. علي جمعة يجيب عن 3 أسئلة

هل العطور المحتوية على كحول تؤثر على صحة الصيام أو الوضوء؟.. أمين الفتوى

منها تربية الأطفال على الصلاة.. والدعاء للميت.. المفتي: يوضح بعض من الفتاوي

الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة عن الفطر للعمال والموظفين.. تعرف عليها

شوقي علام: سيدنا النبي ﷺ كان يساعد أهله في أعمال البيت

عضو "العالمي للفتوى": هكذا نعود أطفالنا على الصيام منذ الصغر

هشام عبد العزيز: غيبة ونميمة وسب وقذف قد يكون أشد خطرًا من أذى اليد

رئيس جامعة الأزهر: الصيام قائم على اليقين والوضوح لا على الظن والتخمين

كيف تتخلص من مرض العصر: التفكير الزائد والتوتر والقلق؟.. روشتة نبوية من

مصطفى حسني: الفطرة البشرية لا تسمح للإنسان بأن يخطئ في حق الآخرين

ماذا يفعل الورثة لو ادعى شخص أن له ديناً على المتوفى؟.. الإفتاء تجيب

هل الملائكة لا تدخل البيت الذى فيه كلب؟.. الدكتور علي جمعة يجيب

"ينفع أصلي استخارة قبل ما أخلع الحجاب".. علي جمعة يجيب عن أسئلة الشباب

هل ممكن الجن يظهر في شكل قطة سوداء؟.. على جمعة يرد

أسامة الجندي: صناعة المعروف بابٌ لرضا الله ووسيلة لدفع البلاء

مجدي عاشور: من فاتته صلاة التراويح يُسْتَحَبُّ له قضاؤها بعد الفجر أو في

عالم أزهري: من نام قبل أداء الوتر يجوز له قضاؤه صباحاً.. إلا لهؤلاء

د.عصام الروبي: التراحم لا يقتصر على البشر فقط بل يمتد إلى الحيوانات والنباتات

الإفتاء: سكان ناطحات السحاب لهم توقيت مختلف في الإمساك والإفطار عن أصحاب

هل يجوز شرعًا؟.. الأزهر للفتوى يوضح حكم تناول أدوية لمنع الدورة الشهرية

الإفتاء توضح حكم استعمال لاصقة النيكوتين أثناء الصوم.. هل تعد من المفطرات؟